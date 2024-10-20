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Мессі та Кривцов зіграють на клубному чемпіонаті світу 2025

Андрій Яросименко — 20 жовтня, 10:13
Мессі та Кривцов зіграють на клубному чемпіонаті світу 2025
ФК Інтер Маямі

Президент ФІФА Джанні Інфантіно офіційно оголосив про запрошення Інтер Маямі на клубний чемпіонат світу 2025.

Про це повідомляє пресслужба МЛС.

Інтер Маямі отримав запрошення на турнір як представник країни-господарки, не проходячи відбір за спортивним принципом.

Інтер Маямі став 31-м з 32 учасників клубного чемпіонату світу 2025 року, який пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі.

Останнім учасником турніру стане переможець поточного розіграшу Копа Лібертадорес. Незабаром на турнірі відбудуться півфінали, в яких зіграють бразильські Атлетіко Мінейро та Ботафого, аргентинський Рівер Плейт і уругвайський Пеньяроль. Фінал відбудеться 30 листопада.

Нагадаємо, за американський клуб виступає український захисник Сергій Кривцов та зірковий нападник Ліонель Мессі. Раніше Кривцов назвав причину переходу в Інтер Маямі.

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Клубний чемпіонат світу

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