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Ботафогу вперше в історії виграв Кубок Лібертадорес

Олександр Булава — 1 грудня 2024, 07:59
Ботафогу вперше в історії виграв Кубок Лібертадорес

Ботафого з Ріо-де-Жанейро переграв Атлетико Мінейро у фіналі Кубку Лібертадорес.

Матч на стадіоні "Мас Монументаль" у Буенос-Айресі (Аргентина) завершився з рахунком 3:1.

Поєдинок розпочався невдало для Ботафого, клуб вже на першій хвилині гри залишився в меншості. Грегор прямою ногою влетів у голову суперника. Арбітр без вагань вилучив оборонця.

Попри те, що Ботафого залишився у меншості, саме клуб з Ріо-де-Жанейро відкрив рахунок на 35-й хвилині гри – відзначився Луїс Енріке, а перед перервою подвоїв перевагу після реалізованого одинадцятиметрового, який реалізував Алекс Теллес. Третій гол в активі Жуніора Сантоса на 90+7 хвилині гри.

Атлетико відіграв один матч на старті другої половини гри – відзначився нападник Едуардо Варгас.

Ботафого вперше в історії став володарем Кубку Лібертадорес та став 32 командою, яка зіграє у Клубному чемпіонаті світу.

Кубок Лібертадорес
Фінал, 30 листопада

Атлетико Мінейро (Бразилія) – Ботафого (Бразилія) 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 35 Енріке, 0:2 – 44 Теллес (пен), 1:2 – 47 Варгас, 1:3 – 90+7 Сантос

Огляд матчу

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубку Лібертадорес став бразильський Флуміненсе.

Ботафого

Ботафого

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