Ботафогу вперше в історії виграв Кубок Лібертадорес
Ботафого з Ріо-де-Жанейро переграв Атлетико Мінейро у фіналі Кубку Лібертадорес.
Матч на стадіоні "Мас Монументаль" у Буенос-Айресі (Аргентина) завершився з рахунком 3:1.
Поєдинок розпочався невдало для Ботафого, клуб вже на першій хвилині гри залишився в меншості. Грегор прямою ногою влетів у голову суперника. Арбітр без вагань вилучив оборонця.
Попри те, що Ботафого залишився у меншості, саме клуб з Ріо-де-Жанейро відкрив рахунок на 35-й хвилині гри – відзначився Луїс Енріке, а перед перервою подвоїв перевагу після реалізованого одинадцятиметрового, який реалізував Алекс Теллес. Третій гол в активі Жуніора Сантоса на 90+7 хвилині гри.
Атлетико відіграв один матч на старті другої половини гри – відзначився нападник Едуардо Варгас.
Ботафого вперше в історії став володарем Кубку Лібертадорес та став 32 командою, яка зіграє у Клубному чемпіонаті світу.
Кубок Лібертадорес
Фінал, 30 листопада
Атлетико Мінейро (Бразилія) – Ботафого (Бразилія) 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 35 Енріке, 0:2 – 44 Теллес (пен), 1:2 – 47 Варгас, 1:3 – 90+7 Сантос
Огляд матчу
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубку Лібертадорес став бразильський Флуміненсе.