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ФІФА буде штрафувати клуби за відмову від участі в клубному чемпіонаті світу

Олександр Булава — 5 листопада 2024, 20:56
ФІФА буде штрафувати клуби за відмову від участі в клубному чемпіонаті світу
FIFA

ФІФА встановить нові правила проведення першого клубного чемпіонату світу, який відбудеться у 2025 році у США.

Про це повідомив журналіст Sky Sports Кейв Солхекол.

Клуби, які відмовляться від участі у турнірі буде оштрафовано на 445 тисяч фунтів. Також буде встановлене обмеження для власників команд, які не можуть мати частки більше ніж в одному клубі.

Учасники КЧС повинні прибувати у табір за 3-5 днів до першого матчу. До попередньої заявки клубу будуть входити 26-50 футболістів, до заявки безпосередньо на турнір від 26 до 35.

Також буде введене спеціальне трансферне вікно до початку турніру. Учасники зможуть додати максимум 2 гравців до свого складу. При цьому футболісти можуть грати лише за одну команду.

Інформація про призові наразі уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що турнір може не відбутися. У ФІФА виникли серйозні труднощі з організацією змагання. Вони досі не знайшли спонсорів і телетрансляторів для турніру.

ФІФА Клубний чемпіонат світу

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