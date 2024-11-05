ФІФА буде штрафувати клуби за відмову від участі в клубному чемпіонаті світу

ФІФА встановить нові правила проведення першого клубного чемпіонату світу, який відбудеться у 2025 році у США.

Про це повідомив журналіст Sky Sports Кейв Солхекол.

Клуби, які відмовляться від участі у турнірі буде оштрафовано на 445 тисяч фунтів. Також буде встановлене обмеження для власників команд, які не можуть мати частки більше ніж в одному клубі.

Учасники КЧС повинні прибувати у табір за 3-5 днів до першого матчу. До попередньої заявки клубу будуть входити 26-50 футболістів, до заявки безпосередньо на турнір від 26 до 35.

Також буде введене спеціальне трансферне вікно до початку турніру. Учасники зможуть додати максимум 2 гравців до свого складу. При цьому футболісти можуть грати лише за одну команду.

Інформація про призові наразі уточнюється.