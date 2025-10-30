Фенікс-Маріуполь в серії пенальті вибив Агротех з розіграшу Кубку України

У четвер, 30 жовтня, відбувся передостанній матч 1/8 фіналу Кубку України – Агротех у Кропивницькому приймав Фенікс-Маріуполь.

У серії пенальті точнішими виявились підопічні Фещука – 7:6.

Рахунок у поєдинку було відкрито наприкінці першого тайму зусиллями Андрія Вільхового – хавбек скористався скидкою на лінію карного майданчика та вразив ворота колективу з Тишківки.

На 78-й хвилині Олексій Чичиков зміг розвернутись під пресингом на фланзі атаки та обвідним ударом зрівняти рахунок.

Серія пенальті видалась напруженою – після промаху Чичикова Рудик потягнув удар суперників, врятувавши клуб з Тишківки. Антигероєм номінальних господарів став Бовтуненко, який жахливо виконав свою спробу.

Кубок України

1/8 фіналу, 30 жовтня

Агротех – Фенікс-Маріуполь 1:1, (6:7 по пенальті)

Голи: 0:1 – Вільховий, 37, 1:1 – Чичиков, 78

Завершальний матч стадії відбудеться сьогодні о 17:00 – Металіст 1925 протистоятиме Агробізнесу.

Напередодні до чвертьфіналу пробились Інгулець, ЛНЗ та київське Динамо, яке у дербі здолало Шахтар.