Фенікс-Маріуполь в серії пенальті вибив Агротех з розіграшу Кубку України
У четвер, 30 жовтня, відбувся передостанній матч 1/8 фіналу Кубку України – Агротех у Кропивницькому приймав Фенікс-Маріуполь.
У серії пенальті точнішими виявились підопічні Фещука – 7:6.
Рахунок у поєдинку було відкрито наприкінці першого тайму зусиллями Андрія Вільхового – хавбек скористався скидкою на лінію карного майданчика та вразив ворота колективу з Тишківки.
На 78-й хвилині Олексій Чичиков зміг розвернутись під пресингом на фланзі атаки та обвідним ударом зрівняти рахунок.
Серія пенальті видалась напруженою – після промаху Чичикова Рудик потягнув удар суперників, врятувавши клуб з Тишківки. Антигероєм номінальних господарів став Бовтуненко, який жахливо виконав свою спробу.
Кубок України
1/8 фіналу, 30 жовтня
Агротех – Фенікс-Маріуполь 1:1, (6:7 по пенальті)
Голи: 0:1 – Вільховий, 37, 1:1 – Чичиков, 78
Завершальний матч стадії відбудеться сьогодні о 17:00 – Металіст 1925 протистоятиме Агробізнесу.
Напередодні до чвертьфіналу пробились Інгулець, ЛНЗ та київське Динамо, яке у дербі здолало Шахтар.