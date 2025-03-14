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Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги конференцій

Руслан Травкін — 14 березня 2025, 01:00
Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги конференцій
x.com/Conf_League

За підсумками поєдинків 1/8 фіналу визначилися усі чвертьфіналісти Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.

Зазначимо, що відразу дві польські команди – Ягеллонія та Легія – пробилися до цієї стадії. Клуб із міста Бялосток зіграє проти Бетіса, а представник Варшави зустрінеться з Челсі, який є, напевно, головним фаворитом турніру.

Фіналіст минулорічної Ліги конференцій Фіорентина за вихід у півфінал зіграє проти головної сенсації цього сезону словенського Целє.

Ще одну пару сформували шведський Юргорден та австрійський Рапід.

Пари 1/4 фіналу Ліги конференцій

Бетіс – Ягеллонія

Целє – Фіорентина

Челсі – Легія

Юргорден – Рапід Відень

Перші ігри відбудуться 10 квітня, матчі-відповіді через тиждень – 17 квітня.

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