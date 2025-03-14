Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги конференцій
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За підсумками поєдинків 1/8 фіналу визначилися усі чвертьфіналісти Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025.
Зазначимо, що відразу дві польські команди – Ягеллонія та Легія – пробилися до цієї стадії. Клуб із міста Бялосток зіграє проти Бетіса, а представник Варшави зустрінеться з Челсі, який є, напевно, головним фаворитом турніру.
Фіналіст минулорічної Ліги конференцій Фіорентина за вихід у півфінал зіграє проти головної сенсації цього сезону словенського Целє.
Ще одну пару сформували шведський Юргорден та австрійський Рапід.
Пари 1/4 фіналу Ліги конференцій
Бетіс – Ягеллонія
Целє – Фіорентина
Челсі – Легія
Юргорден – Рапід Відень
Перші ігри відбудуться 10 квітня, матчі-відповіді через тиждень – 17 квітня.