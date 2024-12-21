Визначились суперники Карпат на зимових зборах у Туреччині

Стали відомі суперники львівських Карпат на зимових зборах у Туреччині.

Про майбутні контрольні матчі повідомляє пресслужба львів’ян.

Після останнього матчу у 2024 році проти Кривбаса (0:2) львівські Карпати пішли у відпустку.

Вже 10 січня команда збереться на базі у Бартатові, де футболісти пройдуть медогляд та розпочнуть перший етап підготовки до другої частини сезону.

Львів’яни займатимуться на базі до 18 січня, після чого вирушать на збори до Туреччини, які триватимуть до 14 лютого.

Під час зборів команда проведе шість контрольних матчів (повідомляється, що у розкладі можливі зміни):

24 січня – гра проти угорського Кечкемета;

25 січня – спаринг з чешским Богеміансом;

31 січня – контрольна зустріч з польскою Термалікою;

1 лютого – гра проти боснійського Жєлєзнічара;

7 лютого – спаринг з грузинським Динамо Батумі;

12 лютого – контрольна зустріч з житомирським Поліссям.

Нагадаємо, після першої частини сезону Української Прем’єр-ліги (УПЛ) Карпати посідають шосту сходинку. У підопічних Владислава Лупашка 24 очки.

Другу частину сезону команда розпочне 22 лютого виїзною грою проти київського Динамо.

Нещодавно президент львівського клубу Володимир Матківський поділився думками з приводу можливої участі Карпат у наступному сезоні єврокубків.