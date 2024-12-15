А що нам там зараз робити: президент Карпат – про можливу участь клубу в єврокубках

Президент Карпат Володимир Матківський дав зрозуміти, що його клубу в єврокубках поки нема чого робити.

Про це в коментарі УПЛ-ТБ розповів колишній нападник "левів" Максим Фещук.

"Декілька днів тому я напряму перетнувся з президентом Карпат. Випадково. Запитав про єврокубки, а він мені відповів: "А що нам там зараз робити? Ще ранувато. Така була мені відповідь. Це було випадково. Але це гра слів, я думаю. Кожен хоче бути в єврокубках. Але відповідь була така", – сказав Фещук.

Раніше головний тренер Карпат Владислав Лупашко після поразки від Кривбаса в межах 17-го туру Української Прем'єр-ліги заявив, що очікує від команди прогресу, аби на рівних грати проти таких команд як Кривбас, Полісся, Олександрія.

Карпати мають 24 залікові бали та можуть втратити шосту сходинку у випадку перемоги Руху над Оболонню.