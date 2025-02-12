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Ще одна втрата: нападник Арсенала травмувався під час зборів у Дубаї

Олексій Погорелов — 12 лютого 2025, 10:47
Кай Гаверц
Кай Гаверц

Нападник Арсенала Кай Гаверц пройде обстеження після м'язової травми, отриманої під час тренувального збору команди в Дубаї.

Про це повідомляє The Athletic.

Ступінь травми ще не відома, але, зважаючи на те, що у "канонірів" і без того обмежений вибір форвардів, головний тренер команди Мікель Артета занепокоєний.

Минулого тижня Габріель Мартінеллі пройшов сканування, в результаті якого стало відомо, що він пропустить щонайменше місяць через травму підколінного сухожилля.

Букайо Сака був з командою в Дубаї, але його повернення після операції на підколінному сухожиллі не очікується ще деякий час. Габріель Жезус отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна минулого місяця і вибув до кінця сезону.

Це означає, що атакувальні можливості Арсенала вже скоротилися до Гаверца, Леандро Троссарда, 17-річного Ітана Нванері та Рахіма Стерлінга. Втрата 25-річного німця на будь-який період часу стала б величезним ударом по лондонцям.

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Минулого тижня Артета привіз свою команду до Дубаю, як і в попередні сезони, щоб підготуватись до матчів АПЛ та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У суботу, 15 лютого, Арсенал зіграє проти Лестера в межах 25 туру чемпіонату Англії. Нагадаємо, що сьогодні може збільшитися відрив Ліверпуля від "канонірів", якщо команда Арне Слота не програє у мерсисайдському дербі з Евертоном Віталія Миколенка.

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