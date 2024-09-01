Верес та Лівий берег оголосили склади на матч 5 туру УПЛ

На офіційному сайті Української Прем’єр-ліги з’явилися стартові склади Вереса та Лівого берега на матч 5 туру чемпіонату України-2024/25.

Верес: Кожухар, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Гакман, Сікейра, Куція, Дахновський, Шарай, Степанюк (К), Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Когут, Мельник, Чечер, Протасевич, Сміян, Кучеров, Кльоц, Луан, Мрвальєвич, Годя, Баран.

Лівий берег: Механів, Соколов, Семенов, Шаповал, Дударенко, Дедух, Банада, Співаков (К), Синиця, Микола Когут, Сухоручко.

Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Якимів, Сідней, Косовський, Галас, Войцеховський, Непейпієв, Литовченко, Приходько.

Нагадаємо, в попередньому турі Лівий берег здобув свою дебютну перемогу в УПЛ (1:0 з Чорноморцем). Верес з аналогічним рахунком здолав Колос.