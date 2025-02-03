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Основний захисник Манчестер Юнайтед може пропустити залишок сезону через травму

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 14:02
Основний захисник Манчестер Юнайтед може пропустити залишок сезону через травму
ЛІсандро Мартінес
Getty images

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес ризикує залишитись без футболу до кінця сезону-2024/25.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

На 82-й хвилині зустрічі проти Крістал Пелас футболіст отримав травму зв'язок коліна та залишив поле на ношах.

У найгіршому випадку Мартінес може залишитись без футболу на строк близько пів року. Незабаром аргентинець пройде медичне обстеження, яке встановить строки відновлення гравця.

У поточній кампанії Лісандро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Раніше Астон Вілла оголосила про підписання зіркового нападника "червоних дияволів".

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