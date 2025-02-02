Манчестер Юнайтед знову програв, Тоттенгем перервав серію поразок у грі з Брентфордом Ярмолюка у 24 турі АПЛ

У межах 24 туру Англійської Прем'єр-ліги 2 лютого заплановані три поєдинки.

Два з трьох матів розпочалися одночасно. Брентфорд на власному полі зазнав поразки від кризового Тоттенгема з рахунком 0:2. Єгор Ярмолюк на полі так і не з'явився.

Паралельно із цим на "Олд Траффорд" Манчестер Юнайтед з аналогічним рахунком програв Крістал Пелес, у якого дублем відзначився Жан-Філіп Матета. До того ж, "червоні дияволи" через травму коліна втратили Лісандро Мартінеса.

О 18:30 відбудеться центральний матч всього туру: Арсенал прийматиме Манчестер Сіті. Олександр Зінченко розпочне цю гра з лави запасних.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

24 тур, 2 лютого

Брентфорд – Тоттенгем 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Янельт (автогол), 0:2 – 87 Сарр.

Манчестер Юнайтед – Крістал Пелес 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Матета, 0:2 – 89 Матета.

18:30 Арсенал – Манчестер Сіті

Нагадаємо, що вчора Ілля Забарний та його Борнмут програли Ліверпулю, а Евертон з Віталієм Миколенком здобули розгромну перемогу над Лестером.