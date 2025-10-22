Збірна Чехії призначила тимчасового головного тренера

Футбольна асоціація Чеської Республіки призначила Ярослава Кестля виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

35-річний фахівець очолить команду Чехії на листопадовому зборі. Кестль готуватиме команду до товариської гри проти Сан-Марино (13 листопада) та матчу європейської кваліфікації ЧС-2026 проти Гібралтару (17 листопада).

Нагадаємо, попередній наставник Іван Гашек був звільнений після сенсаційної поразки від Фарерських островів. Він тренував Чехію з початку 2024 року. За цей період команда провела 21 матч, у яких здобула 11 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

Чехи посідають друге місце у таблиці своєї відбірної групи з 13 очками після семи ігор. Вище йдуть хорвати (16 балів у шести іграх), нижче – фарерці (12 балів у семи іграх).

Раніше Кестль працював асистентом тренера у Вікторії Жижков, Ліберці та Славії. Із січня він був помічником Гашека у національній команді.