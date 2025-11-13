Син легенди світового футболу оформив хеттрик у матчі за збірну Чехії U-19

Син легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона Луї Томас оформив хеттрик у матчі за юнацьку збірну Чехії U-19.

У середу, 12 листопада, Чехія U-19 у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи розгромила своїх ровесників із Азербайджану з рахунком 6:1. 17-річний Луї Томас Буффон у цьому матчі спершу віддав гольову передачу, а потім забив три голи.

Це був його п'ятий матч за збірну Чехії U-19, у попередніх чотирьох він результативними діями не відзначався. У березні поточного року він забив за збірну Чехії U-18.

Буффон-молодший виступає на позиції лівого вінгера за Пізу, у жовтні уже дебютував у Серії А. У нього подвійне громадянство, матір'ю 17-річного гравця є чеська модель Алена Середова.