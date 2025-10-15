Українська правда
Європейська збірна звільнила головного тренера

Олексій Мурзак — 15 жовтня 2025, 17:03
Європейська збірна звільнила головного тренера
Іван Гашек
fotbal.cz

Виконавчий комітет футбольної асоціації Чеської Республіки прийняв рішення звільнити Івана Гашека з посади головного тренера національної команди.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

У жовтневих матчах відбору на ЧС-2026 збірна Чехія зіграла вдома з Хорватією (0:0), після чого з рахунком 1:2 програла Фарерським островам (1:2).

Чехи посідають друге місце у таблиці своєї відбірної групи з 13 очками після семи ігор. Вище йдуть хорвати (16 балів у шести іграх), нижче – фарерці (12 балів у семи іграх).

Іван Гашек тренував збірну Чехії з початку 2024 року. За цей період команда провела 21 матч, у яких здобула 11 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 5-ти поразок.

У листопадових матчах проти Сан-Марино та Гібралтару збірну очолить новий наставник, ім’я якого поки не розголошується. Кандидатуру постійного тренера планують затвердити найближчими днями.

Раніше визначилося місце проведення матчу відбору на ЧС-2026 між Україною та Ісландією.

