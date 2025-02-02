Шахтар отримає від Трабзонспора за Зубкова більше, ніж 6,5 млн – джерело

Шахтар отримає за продаж свого вінгера Олександра Зубкова в Трабзонспор 7,5 млн євро, крім того передбачені ще бонуси.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, угоду закрито. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що сума трансферу складе 6,5 млн, однак "гірники" отримають від турків більше – 7,5 млн + бонуси.

Це буде третій за ціною український вихідний трансфер Шахтаря за останні 5 років. Вище тільки продаж Михайла Мудрика в Челсі (70 млн) і Анатолія Трубіна в Бенфіку (10 млн).

Раніше головний тренер команди Шенол Гюнеш після матчу проти Кайсеріспору підтвердив, що Зубков став гравцем його клубу.

Цього сезону вінгер зіграв 21 матч у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, напередодні турецький клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана, який у своєму дебютному матчі за клуб отримав травму. Також за Трабзонспор вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.