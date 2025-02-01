Трабзонспор підтвердив перехід Зубкова

Вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков став гравцем турецького Трабзонспора.

Про це повідомив головний тренер команди Шенол Гюнеш після матчу проти Кайсеріспору.

"Трансфер Зубкова завершено. Він гарний футболіст, сподіваюся, він допоможе команді", – розповів Гюнеш.

Трабзонспор впродовж останніх тижнів наполегливо працював над переходом гравця. Сума трансферу складе 6,5 млн євро.

Цього сезону вінгер зіграв 21 матч у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, напередодні турецький клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана, який у своєму дебютному матчі за клуб отримав травму. Також за Трабзонспор вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.