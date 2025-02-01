Сікан отримав травму в дебютному матчі за Трабзонспор

Український нападник Трабзонспора отримав травму в дебютному матчі за свій новий клуб.

Футболіст вийшов в основному складі на поєдинок проти Кайсеріспора, проте попросив заміну на 60-й хвилині. Замість українця на поле з'явився Ентоні Нвакаеме.

⏱ 60' Takımımızda oyuncu değişikliği #KYSvTS



🟢 Nwakaeme

🔴 Sikan



🟢 Lundstram

🔴 Ozan pic.twitter.com/igzUz0rUgX — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 1, 2025

Зазначимо, що перед заміною Сікан отримав удар по ногах від Дімітріоса Коловеціоса.

Нагадаємо, Данило став гравцем Трабзонспора 22 січня, перейшовши з донецького Шахтаря.

Окрім Сікана, за Плімут дебютував захисник збірної України Максим Таловєров, який став одним з найкращих гравців своєї команди у матчі проти ВБА.