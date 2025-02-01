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Сікан отримав травму в дебютному матчі за Трабзонспор

Володимир Максименко — 1 лютого 2025, 16:57
Данило Сікан отримав травму у дебютному матчі за Трабзонспор
Данило Сікан
ФК Трабзонспор

Український нападник Трабзонспора отримав травму в дебютному матчі за свій новий клуб.

Футболіст вийшов в основному складі на поєдинок проти Кайсеріспора, проте попросив заміну на 60-й хвилині. Замість українця на поле з'явився Ентоні Нвакаеме.

Зазначимо, що перед заміною Сікан отримав удар по ногах від Дімітріоса Коловеціоса.

Нагадаємо, Данило став гравцем Трабзонспора 22 січня, перейшовши з донецького Шахтаря.

Окрім Сікана, за Плімут дебютував захисник збірної України Максим Таловєров, який став одним з найкращих гравців своєї команди у матчі проти ВБА.

Трабзонспор Данило Сікан Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Данило Сікан

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