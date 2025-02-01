Сікан отримав травму в дебютному матчі за Трабзонспор
Данило Сікан
ФК Трабзонспор
Український нападник Трабзонспора отримав травму в дебютному матчі за свій новий клуб.
Футболіст вийшов в основному складі на поєдинок проти Кайсеріспора, проте попросив заміну на 60-й хвилині. Замість українця на поле з'явився Ентоні Нвакаеме.
Зазначимо, що перед заміною Сікан отримав удар по ногах від Дімітріоса Коловеціоса.
Нагадаємо, Данило став гравцем Трабзонспора 22 січня, перейшовши з донецького Шахтаря.
Окрім Сікана, за Плімут дебютував захисник збірної України Максим Таловєров, який став одним з найкращих гравців своєї команди у матчі проти ВБА.