Визначився найкращий гравець та тренер 30 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращих тренера та гравця 30 туру, а також назвала символічну збірну.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Так, найкращим тренером туру група з 38 експертів назвала Младена Бартуловича, під керівництвом якого Зоря на виїзді обіграла Карпати (3:1) та не дозволила львів'янам отримати місце у Лізі конференцій.

Найкращим гравцем став нападник Полісся Факундо Батіста. Його гол у матчі з Кривбасом (1:1) приніс "вовками" нічию та путівку до Ліги Конференцій.

Символічна збірна 30 туру УПЛ

Нагадаємо, за підсумками чемпіонату України сезону-202425 визначились команди, які зіграють в наступному сезоні в єврокубках.