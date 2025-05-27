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Визначився найкращий гравець та тренер 30 туру УПЛ

Олександр Булава — 27 травня 2025, 14:58
Визначився найкращий гравець та тренер 30 туру УПЛ
УПЛ

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращих тренера та гравця 30 туру, а також назвала символічну збірну.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Так, найкращим тренером туру група з 38 експертів назвала Младена Бартуловича, під керівництвом якого Зоря на виїзді обіграла Карпати (3:1) та не дозволила львів'янам отримати місце у Лізі конференцій.

Найкращим гравцем став нападник Полісся Факундо Батіста. Його гол у матчі з Кривбасом (1:1) приніс "вовками" нічию та путівку до Ліги Конференцій.

Символічна збірна 30 туру УПЛ

Нагадаємо, за підсумками чемпіонату України сезону-202425 визначились команди, які зіграють в наступному сезоні в єврокубках.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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