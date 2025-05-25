Визначились представники України в єврокубках

За підсумками чемпіонату України сезону-202425 визначились команди, які зіграють в наступному сезоні в єврокубках.

Чемпіон Української Прем'єр-ліги київське Динамо боротиметься за потрапляння в основний етап Ліги чемпіонів. "Біло-сині" розпочнуть свій шлях з другого кваліфікаційного раунду. Суперник визначиться під час жеребкування 18 червня, перший матч відбудеться 22/23 липня.

Донецький Шахтар, як переможець Кубку України, представить Україну у Лізі Європи. "Гірники" розпочнуть свій шлях з 1-го кваліфікаційного раунду. Суперник визначиться під час жеребкування 17 червня, перший матч запланований на 10 липня.

Олександрія та Полісся зіграють у кваліфікації Ліги конференцій. Жеребкування відбору відбудеться 18 червня. Перші поєдинки відбудуться 24 липня.

Нагадаємо, за підсумками 30 турів чемпіонату України з футболу були визначена підсумкова таблиця УПЛ.