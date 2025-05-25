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Визначились представники України в єврокубках

Олександр Булава — 25 травня 2025, 20:26
Визначились представники України в єврокубках
УПЛ

За підсумками чемпіонату України сезону-202425 визначились команди, які зіграють в наступному сезоні в єврокубках.

Чемпіон Української Прем'єр-ліги київське Динамо боротиметься за потрапляння в основний етап Ліги чемпіонів. "Біло-сині" розпочнуть свій шлях з другого кваліфікаційного раунду. Суперник визначиться під час жеребкування 18 червня, перший матч відбудеться 22/23 липня.

Донецький Шахтар, як переможець Кубку України, представить Україну у Лізі Європи. "Гірники" розпочнуть свій шлях з 1-го кваліфікаційного раунду. Суперник визначиться під час жеребкування 17 червня, перший матч запланований на 10 липня.

Олександрія та Полісся зіграють у кваліфікації Ліги конференцій. Жеребкування відбору відбудеться 18 червня. Перші поєдинки відбудуться 24 липня.

Нагадаємо, за підсумками 30 турів чемпіонату України з футболу були визначена підсумкова таблиця УПЛ.

Динамо Київ Олександрія Полісся Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Чемпіонат України, УПЛ

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