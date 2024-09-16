Джерело повідомило причину продовження контракту Луніна з Реалом

Реал продовжив контракт з українським голкіпером Андрієм Луніним задля його подальшого продажу.

Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

За інформацією джерела, "вершкові" домоглися підписання угоди, щоб українець не пішов із клубу у статусі вільного агента, а зміг перейти в інший клуб, та принести Реалу кошти. Його поновлення дало "королівському клубу" міцну позицію для майбутніх переговорів, більше не ризикуючи відходом, якщо той не знайде місце у команді.

Нагадаємо, новий контракт Луніна з Реалом розрахований на 6 сезонів. Також інсайдери вже повідомили клаусулу (суму відступних, яку мають виплатити інші клуби, аби викупити Андрія) в новій угоді.

У сезоні-2023/24 голкіпер зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Напередодні Лунін увійшов до списку претендентів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року, а також потрапив у двадцятку найкращих воротарів світу за версією порталу Givemesport.