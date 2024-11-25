Президент ПФЛ назвав дати матчів Першої ліги, які не відбулися через повітряну тривогу

Президент Професіональної футбольної ліги Олександр Каденко повідомив долю матчів 18 туру Першої ліги, які мали відбутися 24 листопада, але були перенесені через тривалу повітряну тривогу.

Слова функціонера наводить Sport.ua.

" Протистояння Вікторія – ЮКСА відбудеться в Києві 27 листопада, але через погодні умови ще уточнюється, на якому стадіоні. Футболістам Діназу буде зараховано поразку через неявку в Запоріжжя, а доля поєдинку Кремінь – Mаріуполь вирішуватиметься на засіданні КДК ПФЛ", – сказав Каденко.

Матч СК Полтава – Металіст 1925 таки відбувся на стадіоні "Молодіжний" у Полтаві. Долю зустрічі вирішив єдиний гол бразильського вінгера харків’ян Арі Моури.