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Друга ліга поповниться 5 клубами: президент ПФЛ назвав 4 з них

Игорь Чернявский — 10 червня, 16:40
Друга ліга поповниться 5 клубами: президент ПФЛ назвав 4 з них

У сезоні-2024/25 у Другій лізі з’явиться 4 нових клуби.

Про це президент Професіональної футбольної ліги Олександр Каденко повідомив у коментарі Tribuna.com.

"Є чотири клуби. Це Куликів-Білка з Львівщини, Ревера 1908 з Івано-Франківська, Пробій з Городенки та Вільхівці зі Закарпаття. Ще один клуб проходить апеляцію, але поки не говоритиму, хто це. Такі речі не в моїй зоні відповідальності", — сказав Каденко.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 три клуби підвщилися у класі з Другої до Першої ліги — Дружба Мирівка, ЮКСА та Звягель. Хуст і запорізький Металург, своєю чергою, вилетіли у Другу лігу.

Чемпіонат України, Друга ліга Олександр Каденко Професіональна футбольна ліга України

Чемпіонат України, Друга ліга

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