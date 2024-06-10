Друга ліга поповниться 5 клубами: президент ПФЛ назвав 4 з них

У сезоні-2024/25 у Другій лізі з’явиться 4 нових клуби.

Про це президент Професіональної футбольної ліги Олександр Каденко повідомив у коментарі Tribuna.com.

"Є чотири клуби. Це Куликів-Білка з Львівщини, Ревера 1908 з Івано-Франківська, Пробій з Городенки та Вільхівці зі Закарпаття. Ще один клуб проходить апеляцію, але поки не говоритиму, хто це. Такі речі не в моїй зоні відповідальності", — сказав Каденко.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 три клуби підвщилися у класі з Другої до Першої ліги — Дружба Мирівка, ЮКСА та Звягель. Хуст і запорізький Металург, своєю чергою, вилетіли у Другу лігу.