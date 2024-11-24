Матчі 18 туру Першої ліги України було перенесено

Матч 18 туру Першої ліги України між Полтавою та Металістом 1925 був перенесений.

Про це повідомляе сайт харківського клубу.

Ця гра мала відбутися 24 листопада, але через тривалу повітряну тривогу було прийняте рішення про перенесення матчу на 25 листопада.

Також о 12:00 мали розпочатися матчі Вікторія – ЮКСА (у Сумах) та Кремінь – ФСК Маріуполь (у Горішніх Плавнях). Проте через повітряну тривогу ці поєдинки не розпочалися, наразі їхня подальша доля невідома.

Крім того, 24 листопада мав відбутися матч Металурга та Діназа. Але гра не відбулася через неявку колективу з Вишгорода.

Причина неявки невідома. Доля матчу буде вирішена найближчим часом.

Нагадаємо, що 24 листопада мають відбутися три матчі Української Прем'єр-ліги.