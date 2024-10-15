Голова ПФЛ прокоментував страйк гравців ФСК Маріуполь

Президент ПФЛ України Олександр Каденко розповів, чи попереджали когось гравці ФСК Маріуполь про свій страйк перед матчем Першої ліги проти ЮКСА.

Слова функціонера приводить ua.tribuna.com.

"Ні, вони не попереджали. Жодну організацію не ставили до відома. Я дійсно з хлопцями спілкувався, бо я трохи менш ніж за годину прийшов на стадіон, щоб подивитися гру. Надійшла така інформація, я з ними поспілкувався, висловив свою позицію, запропонував, щоб вони сьогодні зіграли, але написали звернення у ПФЛ, і вони б включилися в це питання. Вони проігнорували".