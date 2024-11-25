Гол бразильця приніс Металісту 1925 перемогу над Полтавою у матчі 18 туру Першої ліги
Металіст 1925
Сьогодні, 25 листопада, у 18 турі Першої ліги зустрілися претенденти на вихід до УПЛ СК Полтава та Металіст 1925.
Гра завершилася перемогою харків'ян з рахунком 1:0.
Єдиний гол у матчі забив бразилець Арі Моура на 50-й хвилині зустрічі. Завдяки перемозі Металіст 1925 наздогнав Полтаву – тепер команди мають по 29 очок, але колектив Ван Леувена йде вище через кращі додаткові показники.
Чемпіонат України – Перша ліга
18 тур, 25 листопада
Полтава – Металіст 1925 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Моура (50)
Напередодні Минай обіграв Буковину, а Металіст здобув вольову перемогу над Прикарпаттям.