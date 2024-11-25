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Гол бразильця приніс Металісту 1925 перемогу над Полтавою у матчі 18 туру Першої ліги

Руслан Травкін — 25 листопада 2024, 14:46
Гол бразильця приніс Металісту 1925 перемогу над Полтавою у матчі 18 туру Першої ліги
Металіст 1925

Сьогодні, 25 листопада, у 18 турі Першої ліги зустрілися претенденти на вихід до УПЛ СК Полтава та Металіст 1925.

Гра завершилася перемогою харків'ян з рахунком 1:0.

Єдиний гол у матчі забив бразилець Арі Моура на 50-й хвилині зустрічі. Завдяки перемозі Металіст 1925 наздогнав Полтаву – тепер команди мають по 29 очок, але колектив Ван Леувена йде вище через кращі додаткові показники.

Чемпіонат України – Перша ліга
18 тур, 25 листопада

Полтава – Металіст 1925 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Моура (50)

Напередодні Минай обіграв Буковину, а Металіст здобув вольову перемогу над Прикарпаттям.

Металіст 1925 Моура Чемпіонат України, Перша ліга Полтава

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