Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Перша ліга змінить формат турніру на сезон-2025/26

Олександр Булава — 13 червня 2025, 20:06
Перша ліга змінить формат турніру на сезон-2025/26
ПФЛ

Президент Професійної футбольної ліги України (ПФЛ) Олександр Каденко заявив, що у наступному сезоні Перша ліга повернеться до традиційного формату чемпіонату.

Про це функціонер розповів у коментарі ПФЛ.

16 команд буду грати у два кола, без поділу на групи.

"Ми завжди виконуємо рішення, які приймали, якщо немає форс-мажорів. Рік назад затвердили, що переходимо до 16 команд і це було побажання клубів і ми йдемо їм на зустріч.

Цей формат, який був по групам, він був більш економічно вигідним. Але 16 клубів у два кола буде більш цікавим і динамічним для глядачів, залишаться переходи між лігами по дві команди, і дві команди грають стикові матчі. Боротьба буде цікавою і напруженою до останніх турів", – розповів Каденко.

Нагадаємо, у минулому сезоні команди на першому етапі були поділені на 2 групи за географічним принципом. На другому етапі команди з верхньої половини таблиці обох груп утворювали Чемпіонську групу, в якій розігрувалось підвищення в класі. Команди з нижньої половини таблиці утворювали групу Вибування і змагалися за збереження прописки в Першій лізі.

Нагадаємо, напередодні Чернігів вдруге переграв Металург та став останнім новачком Першої ліги сезону 2025/26

Олександр Каденко Чемпіонат України, Перша ліга

Чемпіонат України, Перша ліга

Стало відомо, хто замінить Максимова на посаді тренера Ворскли
Нісенітниці, 90% висмоктано з пальця: у Ворсклі відреагували на новину щодо змін в керівництві клубу
Чернігів вдруге переграв Металург та став останнім новачком Першої ліги сезону 2025/26
У керівництві Ворскли очікується ротація
Дебютант УПЛ ризикує втратити кількох провідних футболістів

Останні новини