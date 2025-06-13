Перша ліга змінить формат турніру на сезон-2025/26

Президент Професійної футбольної ліги України (ПФЛ) Олександр Каденко заявив, що у наступному сезоні Перша ліга повернеться до традиційного формату чемпіонату.

Про це функціонер розповів у коментарі ПФЛ.

16 команд буду грати у два кола, без поділу на групи.

"Ми завжди виконуємо рішення, які приймали, якщо немає форс-мажорів. Рік назад затвердили, що переходимо до 16 команд і це було побажання клубів і ми йдемо їм на зустріч.

Цей формат, який був по групам, він був більш економічно вигідним. Але 16 клубів у два кола буде більш цікавим і динамічним для глядачів, залишаться переходи між лігами по дві команди, і дві команди грають стикові матчі. Боротьба буде цікавою і напруженою до останніх турів", – розповів Каденко.