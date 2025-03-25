Перша ліга у наступному сезоні повернеться до традиційного формату

Президент Професійної футбольної ліги України (ПФЛ) Олександр Каденко розповів про те, у якому форматі планується проведення змагань Першої та Другої ліги у наступному сезоні.

Слова функціонера наводить Україна футбольна.

"Минула Конференція ухвалила рішення, що з сезону-2025/26 переходимо до класичного формату: у Першій лізі буде 16 команд, два кола. Але остаточне рішення клуби Першої ліги приймуть на найближчій Конференції. Сподіваємося, що всі підтримають цей формат. Щодо Другої ліги, то вона має в першу чергу зберегти регіональний принцип: має бути дві групи. Плануємо, що буде по 12-14 команд у групах і гратимемо в три кола, щоб набрати хоча б 30-32 гри. Можемо закінчити в середині листопада та в середині березня поновити змагання", – заявив Каденко.

Нагадаємо, у поточному сезоні в Першій лізі беруть участь 18 команд. На першому етапі вони були поділені на 2 групи по 9 команд за географічним принципом. На другому етапі команди з верхньої половини таблиці обох груп утворюють Чемпіонську групу, в якій розігрується підвищення в класі. Команди з нижньої половини таблиці утворюють групу Вибування і змагаються за збереження прописки в Першій лізі.

Раніше легіонер Металіста 1925 Голден Мафвента назвав Першу лігу найсильнішим чемпіонатом, у якому він грав.