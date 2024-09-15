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Стала відома оцінка Яремчука у матчі проти Панетолікоса

Володимир Кук — 15 вересня, 22:45
Стала відома оцінка Яремчука у матчі проти Панетолікоса
Роман Яремчук
ФК Олімпіакос

У неділю, 15 вересня, Оліміпакос Романа Яремчука зіграв внічию з Панетолікосм (0:0) у матчі 4 туру грецької Суперліги.

Статистичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками поєдинку, в якому український нападник отримав 6.7 бали, що є середнім показником. Форвард відіграв 30 хвилин.

Гірше за Яремчука оцінку отримав його партнер по клубу Аюб Ель-Каабі.

Найкращим гравцем поєдинку було визнано захисника суперника румуна Себастьяна Младена.

Нагадаємо, нещодавно Яремчук відзначився дебютним голом за "трілос".

Олімпіакос Роман Яремчук

Роман Яремчук

Олімпіакос Яремчука зіграв внічию з Панетолікос у матчі 4 туру Суперліги
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