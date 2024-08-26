Яремчук забив дебютний гол за Олімпіакос

Нападник збірної України Роман Яремчук відзначився дебютним голом за грецький Олімпіакос.

Це сталося у матчі 2 туру місцевої Суперліги проти Каллітеї з Афін на 79 хвилині. Українцю вистачило 11 хвилин на полі, щоб вивести свою команду вперед.

В минулому сезоні Яремчук грав на правах оренди за іспанську Валенсію, за яку у 29-х матчах відзначився чотирма голами. Олімпіакос підписав контракт із 28-річним нападником до 2028 року.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 Олімпіакос виграв перший єврокубок у своїй історії. У фіналі Ліги конференцій "червоно-білі" здолали Фіорентину.