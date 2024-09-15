Олімпіакос Яремчука зіграв внічию з Панетолікос у матчі 4 туру Суперліги
Роман Яремчук
ФК Олімпіакос
Завершився матч 4 туру грецької Суперліги сезону-2024/25 Олімпіакос – Панетолікос.
Попри сильну домінацію у домашньому матчі, Олімпіакос не зміг пробити оборону гостей. Матч завершився нульовою нічиєю.
Роман Яремчук з'явився на полі на 61 хвилині матчу.
Чемпіонат Греції – Суперліга
4 тур, 15 вересня
Олімпіакос – Панетолікос 0:0 (0:0)
"Трілос" цього сезону ще не знають смаку поразки. За 4 тури у них 10 очок з 12 можливих.
Нагадаємо, нещодавно Яремчук відзначився дебютним голом за Олімпіакос.