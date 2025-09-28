Довбик отримав високу оцінку за матч проти Верони

Нападник збірної України та Роми Артем Довбик отримав оцінку в 7,2 бала від статистичного порталу SofaScore за матч 5 туру Серії А проти Верони (перемога 2:0).

Нагадаємо, Довбик вийшов у основі команди Джан П’єро Гасперіні та провів на полі 60 хвилин. Саме українець на 7 хвилині відкрив рахунок у матчі ударом головою. Для Довбика це перший гол за Рому з моменту появи на посаду головного тренера команди Джан П’єро Гасперіні.

За виключенням голу, статистичні показники Довбика в матчі проти Верони не вразили. Результативний удар виявився для нього єдиним у матчі, також українець здійснив одну невдалу спробу дриблінгу. З 13 пасів Артема лише 8 (62%) були точними. Сумарно українець здійснив 24 дотики до м’яча та 12 разів втратив його.

Попри це, оцінка в 7,2 бала стала однією з найкращих серед усіх учасників матчу. Більш високі бали отримали лише партнера Довбика по Ромі Матіас Соуле, Зекі Челік і Міле Свілар, а також Домагой Брадаріч із Верони.