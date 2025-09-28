Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик забив перший гол за Рому в сезоні 2025/26

Олексій Мурзак — 28 вересня 2025, 16:15
Довбик забив перший гол за Рому в сезоні 2025/26
Артем Довбик
Getty Images

Український форвард Артем Довбик забив свій перший гол за Рому в сезоні 2025/26, відзначившись у матчі 6-го туру Серії А проти Верони.

Він вивів "вовків" вперед на 7-й хвилині, забивши із доволі складного становища: Артем високо вистрибнув і потужним ударом головою замкнув навіс, відправивши м'яч під праву стійку.

Нагадаємо, українець перебрався в Рому минулого літа з Жирони за 30 млн євро. За цей час Довбик зіграв 49 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

24 вересня Рома в першому турі Ліги Європи на виїзді обіграла Ніццу з рахунком 2:1. Довбик вперше після приходу Гасперіні вийшов у основі та зіграв 69 хвилин, після чого був замінений. Українець провів слабкий матч і отримав оцінку в 6,1 бала.

Верона Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Верона

Довбик вийде у стартовому складі Роми на матч проти Верони в Серії А
Сассуоло здолало Удінезе в матчі 5-го туру Серії А
Рома – Верона: де дивитися гру за участі Довбика
Мілан розгромив Удінезе, Болонья обіграла Дженоа Малиновського в 4-му турі Серії А
Дженоа з Малиновським вирвала нічию у Комо в 3 турі Серії А

Останні новини