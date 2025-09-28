Довбик забив перший гол за Рому в сезоні 2025/26

Український форвард Артем Довбик забив свій перший гол за Рому в сезоні 2025/26, відзначившись у матчі 6-го туру Серії А проти Верони.

Він вивів "вовків" вперед на 7-й хвилині, забивши із доволі складного становища: Артем високо вистрибнув і потужним ударом головою замкнув навіс, відправивши м'яч під праву стійку.

Нагадаємо, українець перебрався в Рому минулого літа з Жирони за 30 млн євро. За цей час Довбик зіграв 49 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

24 вересня Рома в першому турі Ліги Європи на виїзді обіграла Ніццу з рахунком 2:1. Довбик вперше після приходу Гасперіні вийшов у основі та зіграв 69 хвилин, після чого був замінений. Українець провів слабкий матч і отримав оцінку в 6,1 бала.