Кафу: Не може Довбик раптово стати невдахою

Олег Дідух — 15 травня 2026, 11:38
Легендарний бразильський ексзахисник Мілана та Роми Кафу, аналізуючи причин спаду в грі лідерів Мілана, Рафаела Леау та Крістіана Пулішича, навів приклад Артема Довбика.

Слова бразильця наводить La Gazzetta dello Sport.

"Це загадка, але таке часто трапляються у футболі. Пам'ятаєте Довбика? Він перейшов у Рому в статусі найкращого бомбардира Ла Ліги у складі Жирони, забивав і за "джаллороссі", а потім у нього почалася криза... Не може бути, щоб він раптово став невдахою. Те саме стосується сьогодні Леау та Пулішича", – заявив Кафу.

Нагадаємо, напередодні Довбик повернувся до тренувань у загальній групі Роми після травми. У поточному сезоні на рахунку 28-річного українського нападника 3 голи та 2 асисти в 17 матчах у всіх турнірах.

