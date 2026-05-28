Рома продасть Довбика – ЗМІ

Софія Кулай — 28 травня 2026, 12:50
Український форвард Артем Довбик не входить у майбутні плани головного тренера Роми Джана П'єро Гасперіні.

Слова журналіста Sky Sport Анджело Манджанте цитує Yahoo Sports.

Через що буде виставлений на трансферний ринок у літнє міжсезоння. Римляни хочуть оформити повноцінний трансфер 28-річного нападника.

Водночас Рома прагне підсилитися нападником, який схожий за стилем із забивним нідерландцем Доніеллом Маленом, угоду якого вже викупили в англійської Астон Вілли.

Чинний контракт Довбика з "вовками" розрахований до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Артем перебрався до італійського клубу влітку 2024-го, коли перейшов із Жирони. Однак закріпитися у римському колективі не зміг.

Від моменту переходу українець провів за римлян 63 матчі (20 голів та 6 асистів). У сезоні-2025/26 відзначився 3 м'ячами та 2 гольовими передачами у 18 іграх.

Раніше повідомлялося, що Довбик повернувся до тренувань із Ромою після серйозної травми. У січні Артем переніс операцію на зв'язках стегна.

Рома Артем Довбик

