Сассуоло здолало Удінезе в матчі 5-го туру Серії А
У неділю, 28 вересня, відбудуться 5 матчів 5-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
Так, у першому поєдинку ігрового дня Сассуоло здобуло перемогу над Удінезе. Зустріч завершилася з рахунком 3:1. Господарі ще в перші 12 хвилин забезпечили себе комфортною перевагою відзначившись двічі. У другому таймі команди обмінялись голами.
Також сьогодні Мілан прийматиме Наполі, Рома Артема Довбика зустрінеться з Вероною, Піза зіграє з Фіорентиною, а Лечче протистоятиме Болоньї.
Чемпіонат Італії – Серія А
5 тур, 28 вересня
Сассуоло – Удінезе 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 8 Лор'єнте, 2:0 – 12 Коне. 2:1 – 56 Девіс, 3:1 – 81 Янноні
- 16:00. Піза – Фіорентина
- 16:00. Рома – Верона
- 19:00. Лечче – Болонья
- 21:45. Мілан – Наполі
Нагадаємо, напередодні Аталанта вдесятьох втримала нічию з Ювентусом, гол Лаутаро Мартінеса допоміг Інтеру переграти Кальярі у 5-му турі Серії А.