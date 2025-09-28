Сассуоло здолало Удінезе в матчі 5-го туру Серії А

У неділю, 28 вересня, відбудуться 5 матчів 5-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Сассуоло здобуло перемогу над Удінезе. Зустріч завершилася з рахунком 3:1. Господарі ще в перші 12 хвилин забезпечили себе комфортною перевагою відзначившись двічі. У другому таймі команди обмінялись голами.

Також сьогодні Мілан прийматиме Наполі, Рома Артема Довбика зустрінеться з Вероною, Піза зіграє з Фіорентиною, а Лечче протистоятиме Болоньї.

Чемпіонат Італії – Серія А

5 тур, 28 вересня

Сассуоло – Удінезе 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 8 Лор'єнте, 2:0 – 12 Коне. 2:1 – 56 Девіс, 3:1 – 81 Янноні

16:00. Піза – Фіорентина

16:00. Рома – Верона

19:00. Лечче – Болонья

21:45. Мілан – Наполі

Нагадаємо, напередодні Аталанта вдесятьох втримала нічию з Ювентусом, гол Лаутаро Мартінеса допоміг Інтеру переграти Кальярі у 5-му турі Серії А.