Довбик отримав низьку оцінку за матч із Сассуоло

Український нападник Роми Артем Довбик відіграв майже тайм проти Сассуоло (1:0) у межах 8 туру Серії А.

Аналітичний портал SofaScore оцінив гру українця у 6,5 бала.

В активі Довбика 2 створених гольових моменти, 3 ключові передачі, 75% точних передач (6 з 8), 1 фол та жодного удару по воротах суперника.

Найкращим гравцем поєдинку став Джанлука Манчіні – 7,5 бала.

Перемога дозволила Ромі набрати 18 балів. Наразі команда ділить першу сходину турнірної таблиці з Наполі. У наступному матчі римляни приймуть Парму (29 жовтня).

Раніше повідомлялося, що Довбик хоче покинути італійську Рому, у складі якої має проблеми з ігровим часом.