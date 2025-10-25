Більше не перспективний проєкт: Довбик хоче покинути Рому – ЗМІ

Нападник збірної України Артем Довбик хоче покинути італійську Рому, у складі якої має проблеми з ігровим часом.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що українець вже повідомив про своє бажання своєму агенту. Він разом із Ромою намагається знайти рішення. Серед варіантів розглядається навіть оренда.

Також видання додає, що на позицію нападника Рома має декілька кандидатів. Серед них Зіркзе з Манчестер Юнайтед, Калімуендо з Ноттінгема та Проміс із Юніон Сен-Жіллуаз.

Довбик перейшов до Роми влітку 2024 року з Жирони. Зауважимо, що тоді ж він міг опинитися в Атлетико, проте віддав перевагу римлянам. З того часу Артем зіграв 54 матчі за Рому, забив 18 голів та віддав 5 асистів.

У сезоні-2024/25 саме українець був основним нападником команди. Однак після того, як Рому очолив Гасперіні, Артем втратив місце в основі та майже не відзначається гольовими діями (гол та асист за 9 матчів).

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що і сама Рома планує позбутися двох нападників під час січневого трансферного вікна. Серед них і Артем Довбик.