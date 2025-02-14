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У контракті Вівчаренка з Динамо передбачена клаусула

Микола Дендак — 14 лютого 2025, 15:17
У контракті Вівчаренка з Динамо передбачена клаусула
Костянтин Вівчаренко
ФК Динамо

Київське Динамо продовжило контракт із лівим захисником команди Костянтином Вівчаренком. У новій угоді прописана клаусула.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що клуби зможуть купити захисника за 20 мільйонів євро. Також Михайло Співаковський розповів, що гравцем цікавилися в Ла Лізі.

Нагадаємо, нова угода розрахована до 30 червня 2028 року. 22-річний футболіст є вихованцем Динамо та дебютував за першу команду у 2022 році в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

У сезоні-2024/25 Вівчаренко зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею.

Раніше "біло-сині" продовжили контракт із талановитим вінгером команди.

Динамо Київ клаусула ТаТоТаке Костянтин Вівчаренко

Костянтин Вівчаренко

Динамо продовжило контракт з Вівчаренком
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