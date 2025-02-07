Динамо продовжило контракт із талановитим вінгером
Назар Волошин
ФК Динамо
Київське Динамо домовилося про продовження контракту з Назаром Волошиним.
Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".
Нова угода розрахована до 30 червня 2028 року. У клубній системі Динамо він знаходиться з 2016 року. До цього Назар займався в академії Металіста.
Вінгер дебютував у київському Динамо 2023 року після повернення з оренди Кривбасу.
Цього сезону Назар провів за Динамо 27 матчів, забив 1 гол та віддав 7 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює Волошина в 4 млн євро.
Нагадаємо, вчора кияни зуміли обіграти Шкендію під час підготовки до другої частини сезону-2024/25.