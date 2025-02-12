Динамо продовжило контракт з Вівчаренком

Київське Динамо продовжило контракт із лівим захисником команди Костянтином Вівчаренком.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2028 року. 22-річний футболіст є вихованцем Динамо та дебютував за першу команду у 2022 році в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

У сезоні-2024/25 Вівчаренко зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею.

Раніше "біло-сині" продовжили контракт із талановитим вінгером команди.