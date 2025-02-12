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Динамо продовжило контракт з Вівчаренком

Олександр Булава — 12 лютого 2025, 17:14
Динамо продовжило контракт з Вівчаренком
Костянтин Вівчаренко
ФК Динамо

Київське Динамо продовжило контракт із лівим захисником команди Костянтином Вівчаренком.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2028 року. 22-річний футболіст є вихованцем Динамо та дебютував за першу команду у 2022 році в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

У сезоні-2024/25 Вівчаренко зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею.

Раніше "біло-сині" продовжили контракт із талановитим вінгером команди.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Костянтин Вівчаренко

Костянтин Вівчаренко

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