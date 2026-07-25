Ключовий захисник Динамо переніс операцію
Костянтин Вівчаренко
ФК Динамо Київ
Лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко переніс операцію. Терміни відновлення наразі невідомі.
Про це гравець повідомив в Інстаграм.
24-річний оборонець травмував коліно у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27 проти румунської Університаті Клуж.
"ТО завершено, незабаром повернусь", – написав гравець.
У минулому сезоні-2025/26 Вівчаренко провів 29 поєдинків в усіх турнірах за Динамо, у яких відзначився 4 асистами. Також став із киянами переможцем Кубку України.
Напередодні Динамо в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи програло ПАОКу з рахунком 2:3.