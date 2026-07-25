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Ключовий захисник Динамо переніс операцію

Олександр Булава — 25 липня 2026, 13:02
Ключовий захисник Динамо переніс операцію
Костянтин Вівчаренко
ФК Динамо Київ

Лівий захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко переніс операцію. Терміни відновлення наразі невідомі.

Про це гравець повідомив в Інстаграм.

24-річний оборонець травмував коліно у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27 проти румунської Університаті Клуж.

"ТО завершено, незабаром повернусь", – написав гравець.

У минулому сезоні-2025/26 Вівчаренко провів 29 поєдинків в усіх турнірах за Динамо, у яких відзначився 4 асистами. Також став із киянами переможцем Кубку України.

Напередодні Динамо в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи програло ПАОКу з рахунком 2:3.

Динамо Київ Костянтин Вівчаренко

Костянтин Вівчаренко

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