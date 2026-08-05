Домашні арени клубів УПЛ: де проходитимуть матчі сезону-2026/27
Новий сезон Української Прем'єр-ліги вкотре розпочнеться в умовах війни. Через безпекову ситуацію далеко не всі клуби мають змогу проводити домашні матчі у рідних містах, тому частина команд уже традиційно виступатиме на нейтральних аренах.
Водночас у новому сезоні на карті чемпіонату з'явилася нова арена – у Кам'янці-Подільському.
"Чемпіон" розповідає, де саме клуби УПЛ прийматимуть суперників у сезоні-2026/27.
Де гратимуть клуби УПЛ у сезоні-2026/27
Із 16 команд-учасниць сезону-2026/27 десять клубів проводитимуть домашні матчі на власних аренах. Динамо й надалі виступатиме на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, Карпати – на львівському стадіоні "Україна", Колос – у Ковалівці, Полісся – на Центральному стадіоні в Житомирі, ЛНЗ – на "Черкаси-Арені", Кривбас – на стадіоні "Гірник", Верес – на "Авангарді" в Рівному, Чорноморець – на однойменному стадіоні в Одесі, Лівий Берег – на власній арені в Київській області, а Епіцентр уперше в історії клубу прийматиме суперників УПЛ на міському стадіоні в Кам'янці-Подільському.
Київська Оболонь вперше за понад 20 років існування стадіону розпочала масштабний інфраструктурний проєкт – повну реконструкцію та заміну поля. Через це "пивовари" сім перших турів гратимуть на виїзді. Повернення на рідний стадіон заплановано на жовтень цього року.
Схожа ситуація і з чернівецькою Буковиною, яка проводить реконструкцію стадіону в Чернівцях. Завершити всі роботи планують до 12-го туру. Наразі арена відсутня в списку допущених стадіонів УПЛ на сезон-2026/27. Поки тривають будівельні роботи "жовто-чорні" тимчасово проводитимуть домашні матчі на львівській арені "Україна".
Натомість кілька клубів через війну змушені проводити домашні матчі поза рідними містами. Шахтар продовжить приймати суперників на "Арені Львів", Зоря – на стадіоні "Динамо" у Києві, а ФК Харків, який цього літа змінив назву після ребрендингу, заявив домашньою ареною стадіон "Лівий Берег" у столиці.
Ще одним клубом без власної арени в нинішньому сезоні стала Кудрівка. Представник Чернігівщини на старті чемпіонату домашні матчі гратиме на рівненському "Авангарді".
У переліку допущених арен також присутні "Ворскла" ім. О.Бутовського в Полтаві, КСК "Ніка" в Олександрії та "Тернопільський міський стадіон" ім. Р.Шухевича. Місцеві команди, окрім Ворскли, яка втратила професійний статус, гратимуть наступний сезон у Першій лізі, проте учасники чемпіонату УПЛ матимуть змогу використовувати їх як запасні арени.
Попри поступове повернення вболівальників на трибуни, матчі УПЛ й надалі проводитимуться з обмеженнями, пов'язаними з воєнним станом. Максимально допустиму кількість глядачів на кожному стадіоні визначають місцеві органи влади та відповідні служби безпеки з урахуванням місткості укриттів.
Домашні стадіони клубів УПЛ
Авангард
- Місто: Рівне
- Місткість: 7 122 глядачів (планується – 13 000)
"Авангард" – домашня арена Вереса, а також Кудрівки у стартових турах сезону.
Перший стадіон у Рівному було побудовано у 1920-ті роки минулого століття. З того часу на ньому неодноразово проводили реконструкцію. Остання розпочалася у 2019 році, але через повномасштабну агресію Росії відкриття довелося відкласти.
30 вересня 2022 року Верес зіграв перший за п'ять років матч на рідному стадіоні. У 2024 році "Авангард" приймав фінал Кубку України. Водночас остаточна реконструкція трибун на стадіоні ще не завершена.
Арена Лівий Берег
- Локація: масив Млиново, Київська область
- Місткість: 4 700 глядачів
"Арена Лівий Берег" – один із найновіших стадіонів України. У сезоні-2026/27 тут домашні матчі проводять Лівий Берег і Харків.
Будівництво стадіону розпочалося у серпні 2021 року, а у жовтні 2022 року арену було офіційно відкрито.
"Арена Лівий Берег" – це виключно футбольний стадіон. У сезоні-2023/24 на ньому проводилися матчі УПЛ за участю Зорі та Металіста 1925.
Арена Львів
- Місто: Львів
- Місткість: 34 725 глядачів
"Арена Львів" – найбільший стадіон, заявлений клубами УПЛ. Був побудований спеціально до Євро-2012, та став третім найдорожчим в історії України. Урочисте відкриття за участю американської співачки Анастейші та української зірки Руслани відбулося у жовтні 2011 року.
Перший офіційний матч відбувся 11 листопада 2011 року за участю збірних України та Австрії. Поєдинки Української Прем'єр-ліги на ньому проводяться починаючи з грудня 2011 року. Нині "Арена Львів" є домашнім стадіоном для Шахтаря.
Гірник
- Місто: Кривий Ріг
- Місткість: 3 219 глядачів
Стадіон "Гірник" веде свою історію з 1956 року. Він був побудований як спортивний об'єкт залізнорудної шахти "Покровська" у Кривому Розі.
Сучасного вигляду стадіон набув після капітальної реконструкції, яка розпочалася ще до початку повномасштабної війни. Ця суто футбольна арена стала домашньою для Кривбасу після виходу команди в УПЛ у сезоні-2023/24.
Динамо імені Валерія Лобановського
- Місто: Київ
- Місткість: 16 873 глядачів
Легендарну арену у центрі столиці України було відкрито у 1933 році. Її звели за зразком Олімпійського стадіону в Берліні. Остання масштабна реконструкція розпочалася у 1990-х, після якої "Динамо" перетворилося на виключно футбольний стадіон.
У 2002 році після смерті Валерія Лобановського клубний стадіон "біло-синіх" отримав ім'я легендарного тренера.
У травні 2026 року Росія завдала масового удару по столиці України, під час якого постраждав стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. Зокрема, вибуховою хвилею були пошкоджені вікна головної будівлі.
У сезоні 2026/27 стадіон на Грушевського буде домашньою ареною для Динамо та Зорі.
Колос
- Локація: Ковалівка, Київська область
- Місткість: 5 500 глядачів
Новий стадіон "Колос" було побудовано у 2014 році на місці сільської спортивної арени. Сучасного вигляду спортивна споруда набула після реконструкції у 2020 році.
Наразі "Колос" – один із найсучасніших компактних стадіонів України, який може приймати матчі кваліфікаційних раундів єврокубків. На ньому домашні поєдинки проводить однойменний клуб.
Міський стадіон імені Григорія Тонкочеєва
- Місто: Кам'янець-Подільський
- Місткість: 2 587 глядачів
2 серпня 2026 року на "Міському стадіоні імені Григорія Тонкочеєва" у Кам'янці-Подільському вперше в історії відбувся матч Української Прем'єр-ліги. Місцевий Епіцентр на переповненій глядачами арені здобув перемогу над Оболонню 3:0.
Стадіон у Кам'янці-Подільському було відкрито у 1963 році та названо на честь його колишнього директора Григорія Тонкочеєва. Спортивна споруда не реконструювалася до 2021 року. Перший домашній матч на оновленому стадіоні в межах Першої ліги Епіцентр зіграв у квітні 2023 року.
Оболонь Арена
- Місто: Київ
- Місткість: 5 103 глядачів
Затишний стадіон на Оболоні було побудовано у 2002 році, а регулярні матчі почали проводити з 2004 року. Він був офіційним тренувальним стадіоном Євро-2012.
На "Оболонь Арені" регулярно проводили свої матчі молодіжна збірна України U-21, а також жіноча збірна України.
Наразі на Оболонь Арені триває реконструкція. Проєкт передбачає встановлення системи підземного дренажу, автоматичного поливу та електричного підігріву.
Ці зміни дозволять експлуатувати натуральний газон упродовж року. У клубі сподіваються створити одне із найсучасніших футбольних полів України, яке відповідатиме усім сучасним вимогам.
Стадіон "Україна"
- Місто: Львів
- Місткість: 28 051 глядачів
Домашній стадіон Карпат було збудовано у 1963 році, а остання реконструкція на ньому відбулася у 1999 році. Попри наявність у Львові сучасної "Арени Львів" "зелено-білі" продовжують виступати на стадіоні "Україна".
Саме на цьому стадіоні визначився перший в історії чемпіон незалежної України. У вирішальному матчі сезону-1992 сімферопольська Таврія перемогла київське Динамо з рахунком 1:0.
Новачок УПЛ Буковина на початку сезону-2026/27 використовуватиме стадіон "Україна" як домашню арену, допоки триватиме реконструкція арени в Чернівцях.
Центральний міський стадіон "Полісся"
- Місто: Житомир
- Місткість: 5 928 глядачів
Багатофункціональна спортивна арена в Житомирі була побудована ще у 1951 році та тривалий час була в аварійному стані. У 2005 році на ньому розпочалася реконструкція, яку завершили тільки у 2021 році.
Після кількох реновацій стадіон "Полісся" набув сучасного вигляду. Сьогодні це одна з провідних футбольних арен країни, а її газон вважають одним із найкращих.
У 2025 році Центральний міський стадіон "Полісся" вперше в історії приймав фінал Кубку України.
У поточному сезоні на головній арені Житомирщини виступатиме бронзовий призер минулого чемпіонату Полісся.
Черкаси-Арена
- Місто: Черкаси
- Місткість: 10 321 глядачів
Головний стадіон у Черкасах був побудований у 1957 році. Роботи з оновлення арени розпочалися у 2011 році. Після реконструкції він став відповідати сучасним вимогам чемпіонатів різних рівнів.
Через російську агресію на Донбасі у 2014 році Черкаси вперше прийняли матчі Української Прем'єр-ліги. Саме тут донецький Шахтар провів свої домашні поєдинки елітного дивізіону проти Зорі та Волині.
У 2020 році стадіон отримав сучасну назву. Нині він є домашньою ареною ЛНЗ – срібного призера чемпіонату України сезону-2025/26.
Чорноморець
- Місто: Одеса
- Місткість: 34 164 глядачів
Стадіон "Чорноморець" є знаковим не лише для Одеси, але для всього українського футболу. Його було відкрито у 1936 році, а сучасного вигляду він набув у 2011-му.
Стадіон "Чорноморець" є рекордсменом за кількістю матчів за Суперкубок України. Арена у парку Шевченка неодноразово приймала поєдинки збірної України, а також матчі єврокубків.
Наразі "Чорноморець" є найбільшим футбольним стадіоном на півдні України. На ньому свої домашні ігри проводить Чорноморець, який після річної перерви повернувся в УПЛ.
Війна змінила футбольну карту України
Повномасштабне вторгнення Росії та окупація частини українських територій суттєво вплинули на географію вітчизняного футболу. Низка арен, які ще кілька років тому регулярно приймали матчі Прем'єр-ліги та єврокубків, нині залишаються недоступними.
Насамперед це легендарна "Донбас Арена" в Донецьку, яка після окупації міста у 2014 році не приймає офіційних матчів. Із того ж часу поза українським футболом опинилися стадіон "Авангард" у Луганську, "СКС-Арена" у Севастополі та стадіон "Локомотив" у Сімферополі.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії тимчасово припинив приймати матчі й ОСК "Металіст" у Харкові – один із найкращих футбольних стадіонів країни, що приймав поєдинки Євро-2012.
Наразі не використовується для проведення футбольних матчів і НСК "Олімпійський" у Києві. Головна арена країни приймала фінал Євро-2012 та фінал Ліги чемпіонів-2018.
Останнім офіційним поєдинком на стадіоні став матч УПЛ між Шахтарем і Кривбасом (1:0), який відбувся 28 серпня 2022 року. Відтоді НСК "Олімпійський" не використовувався для проведення офіційних футбольних матчів.