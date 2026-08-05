Домашні арени клубів УПЛ: де проходитимуть матчі сезону-2026/27

Новий сезон Української Прем'єр-ліги вкотре розпочнеться в умовах війни. Через безпекову ситуацію далеко не всі клуби мають змогу проводити домашні матчі у рідних містах, тому частина команд уже традиційно виступатиме на нейтральних аренах.

Водночас у новому сезоні на карті чемпіонату з'явилася нова арена – у Кам'янці-Подільському.

"Чемпіон" розповідає, де саме клуби УПЛ прийматимуть суперників у сезоні-2026/27.

Де гратимуть клуби УПЛ у сезоні-2026/27

Із 16 команд-учасниць сезону-2026/27 десять клубів проводитимуть домашні матчі на власних аренах. Динамо й надалі виступатиме на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, Карпати – на львівському стадіоні "Україна", Колос – у Ковалівці, Полісся – на Центральному стадіоні в Житомирі, ЛНЗ – на "Черкаси-Арені", Кривбас – на стадіоні "Гірник", Верес – на "Авангарді" в Рівному, Чорноморець – на однойменному стадіоні в Одесі, Лівий Берег – на власній арені в Київській області, а Епіцентр уперше в історії клубу прийматиме суперників УПЛ на міському стадіоні в Кам'янці-Подільському.

Київська Оболонь вперше за понад 20 років існування стадіону розпочала масштабний інфраструктурний проєкт – повну реконструкцію та заміну поля. Через це "пивовари" сім перших турів гратимуть на виїзді. Повернення на рідний стадіон заплановано на жовтень цього року.

Схожа ситуація і з чернівецькою Буковиною, яка проводить реконструкцію стадіону в Чернівцях. Завершити всі роботи планують до 12-го туру. Наразі арена відсутня в списку допущених стадіонів УПЛ на сезон-2026/27. Поки тривають будівельні роботи "жовто-чорні" тимчасово проводитимуть домашні матчі на львівській арені "Україна".

Будівельні роботи на стадіоні "Буковина" ФК Буковина

Натомість кілька клубів через війну змушені проводити домашні матчі поза рідними містами. Шахтар продовжить приймати суперників на "Арені Львів", Зоря – на стадіоні "Динамо" у Києві, а ФК Харків, який цього літа змінив назву після ребрендингу, заявив домашньою ареною стадіон "Лівий Берег" у столиці.

Ще одним клубом без власної арени в нинішньому сезоні стала Кудрівка. Представник Чернігівщини на старті чемпіонату домашні матчі гратиме на рівненському "Авангарді".

У переліку допущених арен також присутні "Ворскла" ім. О.Бутовського в Полтаві, КСК "Ніка" в Олександрії та "Тернопільський міський стадіон" ім. Р.Шухевича. Місцеві команди, окрім Ворскли, яка втратила професійний статус, гратимуть наступний сезон у Першій лізі, проте учасники чемпіонату УПЛ матимуть змогу використовувати їх як запасні арени.

Попри поступове повернення вболівальників на трибуни, матчі УПЛ й надалі проводитимуться з обмеженнями, пов'язаними з воєнним станом. Максимально допустиму кількість глядачів на кожному стадіоні визначають місцеві органи влади та відповідні служби безпеки з урахуванням місткості укриттів.

Домашні стадіони клубів УПЛ

Авангард

Місто: Рівне

Місткість: 7 122 глядачів (планується – 13 000)

"Авангард" – домашня арена Вереса, а також Кудрівки у стартових турах сезону.

Стадіон "Авангард" НК Верес

Перший стадіон у Рівному було побудовано у 1920-ті роки минулого століття. З того часу на ньому неодноразово проводили реконструкцію. Остання розпочалася у 2019 році, але через повномасштабну агресію Росії відкриття довелося відкласти.

30 вересня 2022 року Верес зіграв перший за п'ять років матч на рідному стадіоні. У 2024 році "Авангард" приймав фінал Кубку України. Водночас остаточна реконструкція трибун на стадіоні ще не завершена.

Арена Лівий Берег

Локація: масив Млиново, Київська область

Місткість: 4 700 глядачів

"Арена Лівий Берег" – один із найновіших стадіонів України. У сезоні-2026/27 тут домашні матчі проводять Лівий Берег і Харків.

Арена Лівий Берег ПФЛ

Будівництво стадіону розпочалося у серпні 2021 року, а у жовтні 2022 року арену було офіційно відкрито.

"Арена Лівий Берег" – це виключно футбольний стадіон. У сезоні-2023/24 на ньому проводилися матчі УПЛ за участю Зорі та Металіста 1925.

Арена Львів

Місто: Львів

Місткість: 34 725 глядачів

"Арена Львів" – найбільший стадіон, заявлений клубами УПЛ. Був побудований спеціально до Євро-2012, та став третім найдорожчим в історії України. Урочисте відкриття за участю американської співачки Анастейші та української зірки Руслани відбулося у жовтні 2011 року.

Арена Львів ФК Шахтар

Перший офіційний матч відбувся 11 листопада 2011 року за участю збірних України та Австрії. Поєдинки Української Прем'єр-ліги на ньому проводяться починаючи з грудня 2011 року. Нині "Арена Львів" є домашнім стадіоном для Шахтаря.

Гірник

Місто: Кривий Ріг

Місткість: 3 219 глядачів

Стадіон "Гірник" веде свою історію з 1956 року. Він був побудований як спортивний об'єкт залізнорудної шахти "Покровська" у Кривому Розі.

Стадіон "Гірник" ФК Кривбас

Сучасного вигляду стадіон набув після капітальної реконструкції, яка розпочалася ще до початку повномасштабної війни. Ця суто футбольна арена стала домашньою для Кривбасу після виходу команди в УПЛ у сезоні-2023/24.

Динамо імені Валерія Лобановського

Місто: Київ

Місткість: 16 873 глядачів

Легендарну арену у центрі столиці України було відкрито у 1933 році. Її звели за зразком Олімпійського стадіону в Берліні. Остання масштабна реконструкція розпочалася у 1990-х, після якої "Динамо" перетворилося на виключно футбольний стадіон.

У 2002 році після смерті Валерія Лобановського клубний стадіон "біло-синіх" отримав ім'я легендарного тренера.

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського ФК Динамо

У травні 2026 року Росія завдала масового удару по столиці України, під час якого постраждав стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського. Зокрема, вибуховою хвилею були пошкоджені вікна головної будівлі.

У сезоні 2026/27 стадіон на Грушевського буде домашньою ареною для Динамо та Зорі.

Колос

Локація: Ковалівка, Київська область

Місткість: 5 500 глядачів

Новий стадіон "Колос" було побудовано у 2014 році на місці сільської спортивної арени. Сучасного вигляду спортивна споруда набула після реконструкції у 2020 році.

Стадіон "Колос" ФК Колос

Наразі "Колос" – один із найсучасніших компактних стадіонів України, який може приймати матчі кваліфікаційних раундів єврокубків. На ньому домашні поєдинки проводить однойменний клуб.

Міський стадіон імені Григорія Тонкочеєва

Місто: Кам'янець-Подільський

Місткість: 2 587 глядачів

2 серпня 2026 року на "Міському стадіоні імені Григорія Тонкочеєва" у Кам'янці-Подільському вперше в історії відбувся матч Української Прем'єр-ліги. Місцевий Епіцентр на переповненій глядачами арені здобув перемогу над Оболонню 3:0.

Міський стадіон імені Григорія Тонкочеєва ФК Епіцентр

Стадіон у Кам'янці-Подільському було відкрито у 1963 році та названо на честь його колишнього директора Григорія Тонкочеєва. Спортивна споруда не реконструювалася до 2021 року. Перший домашній матч на оновленому стадіоні в межах Першої ліги Епіцентр зіграв у квітні 2023 року.

Оболонь Арена

Місто: Київ

Місткість: 5 103 глядачів

Затишний стадіон на Оболоні було побудовано у 2002 році, а регулярні матчі почали проводити з 2004 року. Він був офіційним тренувальним стадіоном Євро-2012.

На "Оболонь Арені" регулярно проводили свої матчі молодіжна збірна України U-21, а також жіноча збірна України.

Оболонь Арена ФК Оболонь

Наразі на Оболонь Арені триває реконструкція. Проєкт передбачає встановлення системи підземного дренажу, автоматичного поливу та електричного підігріву.

Ці зміни дозволять експлуатувати натуральний газон упродовж року. У клубі сподіваються створити одне із найсучасніших футбольних полів України, яке відповідатиме усім сучасним вимогам.

Стадіон "Україна"

Місто: Львів

Місткість: 28 051 глядачів

Домашній стадіон Карпат було збудовано у 1963 році, а остання реконструкція на ньому відбулася у 1999 році. Попри наявність у Львові сучасної "Арени Львів" "зелено-білі" продовжують виступати на стадіоні "Україна".

Саме на цьому стадіоні визначився перший в історії чемпіон незалежної України. У вирішальному матчі сезону-1992 сімферопольська Таврія перемогла київське Динамо з рахунком 1:0.

Стадіон "Україна" ФК Карпати

Новачок УПЛ Буковина на початку сезону-2026/27 використовуватиме стадіон "Україна" як домашню арену, допоки триватиме реконструкція арени в Чернівцях.

Центральний міський стадіон "Полісся"

Місто: Житомир

Місткість: 5 928 глядачів

Багатофункціональна спортивна арена в Житомирі була побудована ще у 1951 році та тривалий час була в аварійному стані. У 2005 році на ньому розпочалася реконструкція, яку завершили тільки у 2021 році.

Після кількох реновацій стадіон "Полісся" набув сучасного вигляду. Сьогодні це одна з провідних футбольних арен країни, а її газон вважають одним із найкращих.

Центральний міський стадіон "Полісся" ФК Полісся

У 2025 році Центральний міський стадіон "Полісся" вперше в історії приймав фінал Кубку України.

У поточному сезоні на головній арені Житомирщини виступатиме бронзовий призер минулого чемпіонату Полісся.

Черкаси-Арена

Місто: Черкаси

Місткість: 10 321 глядачів

Головний стадіон у Черкасах був побудований у 1957 році. Роботи з оновлення арени розпочалися у 2011 році. Після реконструкції він став відповідати сучасним вимогам чемпіонатів різних рівнів.

Через російську агресію на Донбасі у 2014 році Черкаси вперше прийняли матчі Української Прем'єр-ліги. Саме тут донецький Шахтар провів свої домашні поєдинки елітного дивізіону проти Зорі та Волині.

Черкаси Арена ФК ЛНЗ

У 2020 році стадіон отримав сучасну назву. Нині він є домашньою ареною ЛНЗ – срібного призера чемпіонату України сезону-2025/26.

Чорноморець

Місто: Одеса

Місткість: 34 164 глядачів

Стадіон "Чорноморець" є знаковим не лише для Одеси, але для всього українського футболу. Його було відкрито у 1936 році, а сучасного вигляду він набув у 2011-му.

Стадіон "Чорноморець" є рекордсменом за кількістю матчів за Суперкубок України. Арена у парку Шевченка неодноразово приймала поєдинки збірної України, а також матчі єврокубків.

Стадіон "Чорноморець" womensfootball.com.ua

Наразі "Чорноморець" є найбільшим футбольним стадіоном на півдні України. На ньому свої домашні ігри проводить Чорноморець, який після річної перерви повернувся в УПЛ.

Війна змінила футбольну карту України

Повномасштабне вторгнення Росії та окупація частини українських територій суттєво вплинули на географію вітчизняного футболу. Низка арен, які ще кілька років тому регулярно приймали матчі Прем'єр-ліги та єврокубків, нині залишаються недоступними.

Насамперед це легендарна "Донбас Арена" в Донецьку, яка після окупації міста у 2014 році не приймає офіційних матчів. Із того ж часу поза українським футболом опинилися стадіон "Авангард" у Луганську, "СКС-Арена" у Севастополі та стадіон "Локомотив" у Сімферополі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії тимчасово припинив приймати матчі й ОСК "Металіст" у Харкові – один із найкращих футбольних стадіонів країни, що приймав поєдинки Євро-2012.

ОСК "Металіст" УПЛ

Наразі не використовується для проведення футбольних матчів і НСК "Олімпійський" у Києві. Головна арена країни приймала фінал Євро-2012 та фінал Ліги чемпіонів-2018.

Останнім офіційним поєдинком на стадіоні став матч УПЛ між Шахтарем і Кривбасом (1:0), який відбувся 28 серпня 2022 року. Відтоді НСК "Олімпійський" не використовувався для проведення офіційних футбольних матчів.