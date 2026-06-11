США відмовили у в'їзді вболівальникам із Кот-д'Івуару

Президент національного комітету вболівальників Кот-д'Івуару Жульєн Куадіо Адоніс повідомив про відмову у видачі віз до Сполучених Штатів місцевим фанатам.

Його слова наводить The Guardian.

"Вболівальники скасували поїздку, оскільки уряд США не хоче бачити на своїй території вболівальників з певних країн, зокрема з Кот-д'Івуару. Сполучені Штати чітко дали нам зрозуміти, що не хочуть бачити наших вболівальників. Ця ситуація глибоко нас ображає, оскільки заважає нам виконувати наш священний обов'язок – підтримувати нашу команду".

Національний комітет вболівальників Кот-д'Івуару займається організацією поїздок для невеликої кількості фанатів збірної за кордон.

Нагадаємо, що раніше американські прикордонники відмовили сомалійському арбітру Омар Абдулкадір Артану в допуску на територію США. Сомалі входить до переліку держав, на які в США поширюються обмеження на в'їзд.

Пізніше ФІФА підтвердила, що він не зможе обслуговувати матчі чемпіонату світу 2026 року.