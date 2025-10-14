Адміністрація Трампа виділить 500 млн доларів на захист від дронів під час ЧС-2026

Адміністрація Трампа прагне зміцнити небо США від потенційних загроз від дронів напередодні Чемпіонату світу з футболу наступного літа та інших важливих мегаподій, розглядаючи цю технологію як необхідну як для посилення безпеки, так і для того, щоб допомогти випередити іноземну конкуренцію в галузі авіаційних технологій.

Білий дім запустить федеральну програму вартістю 500 мільйонів доларів (430 мільйонів євро) для посилення повітряної безпеки під час Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці.

Міста-організатори зможуть використовувати фінансування для придбання обладнання, здатного виявляти, блокувати або нейтралізувати дрони, які неналежним чином потрапляють у повітряний простір над стадіонами.

"Усі, від губернаторів до різних комісарів поліції в цих різних містах і головного офіцера безпеки стадіону, кажуть, що це те, що їм потрібно для захисту місць проведення ЧС", – сказав Джуліані в інтерв’ю Politico.

Наразі лише федеральні агентства, такі як Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) та Міністерство юстиції, мають законні повноваження перехоплювати або нейтралізувати дрони. Білий дім вивчає тимчасові механізми, які дозволять місцевим правоохоронним органам робити це під час турніру, якщо Конгрес не зможе просунути нове законодавство.

"Дрони – це революційна технологія. Вони мають дивовижний потенціал як для добра, так і для зла", – сказав Себ Горка, старший директор Ради національної безпеки з питань боротьби з тероризмом.

У серпні Горка разом із Джуліані зустрівся з представниками місцевих організаційних комітетів в 11 американських містах, які прийматимуть матчі чемпіонату світу . За словами Джуліані, дрони стали "ключовою частиною" планування робочої групи Білого дому. Провідний співробітник служби безпеки ФІФА, міжнародного керівного органу футболу, визначив дрони як найбільшу проблему безпеки 39-денного турніру.

США, Канада та Мексика провели першу тристоронню зустріч щодо координації боротьби з безпілотниками цього літа в Мехіко, незважаючи на різні правові бази трьох країн-господарів чемпіонату світу.

Окрім Чемпіонату світу, адміністрація пов'язує політику щодо дронів із ширшими промисловими та оборонними цілями. У червні Трамп підписав виконавчі укази щодо посилення безпеки повітряного простору, прискорення інновацій у сфері вітчизняних дронів та розширення комерційних операцій.

Чемпіонату світу з футболу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) відбудеться у червні та липні 2026 року. У ньому братимуть участь 48 збірних. Більшість матчів пройде в 11 містах США, включаючи Бостон, Філадельфію та Лос-Анджелес, решта – у Канаді та Мексиці.

