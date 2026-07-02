США та Боснія і Герцеговина оголосили стартові склади на очну зустріч 1/16 фіналу ЧС-2026

Матч між збірними США та Боснії і Герцеговини закриє програму 21-го ігрового дня чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися зі стартовими складами на лобову зустріч у межах 1/16 фіналу.

США: Фріс – Робінсон, Рім, Річардс, Фрімен – Тільман, Адамс, Пулішич, Маккенні, Дест – Балогун

RED WHITE & BLUE FOR THE ROUND OF 32! 🇺🇸#USMNT x The @HomeDepot pic.twitter.com/JBxpH4CQiY — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 1, 2026

Боснія і Герцеговина: Васіль – Катич, Радельїч, Мухаремович, Дедич, Колашинац – Гігович, Шуньїч, Алайбегович – Джеко, Демірович

Початок поєдинку о 03:00 (за київським часом). Переможець протистояння в 1/8 фіналу зіграє проти Бельгії.

Збірна США – беззаперечний фаворит матчу за версією ліцензованого букмекера betking. Перемогу американців оцінюють в 1,38, тоді як на звитягу боснійців стоїть коефіцієнт 8,50. Нічия в основний час – 5,15. Прохід команди Почеттіно теж оцінюють краще – 1,17 проти 5,33 на Боснію і Герцеговину.

Нагадаємо, що збірна США вийшла у плейоф із першого місця квартету D, у якому набрала 6 балів у трьох турах. Натомість боснійці, які здобули 4 очки, пробилися до 1/16 фіналу через рейтинг команд, які фінішували третіми у своїх групах.

Напередодні Англія та Бельгія із великими труднощами пройшли ДР Конго та Сенегал відповідно.

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