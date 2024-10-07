Срна: Я щирий вболівальник Динамо, коли воно грає в Європі

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна завжди підтримує Динамо в єврокубкових матчах.

Про це він розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Ми незадоволені тим, як стартували, але це не катастрофа. У нас одне очко та 6 матчів попереду. Ми повинні підтримувати один одного у такій важкій ситуації. Я щирий та чесний вболівальник Динамо Київ, коли воно грає в Європі, нам потрібні очки.

Не треба критикувати та говорити, що футболісти не стараються, не хочуть, коли грають за збірну, за Шахтар, за Динамо. Пацанам, футболістам складно. Повірте мені, вони завжди віддають більше, ніж 100% на полі", – сказав Срна.