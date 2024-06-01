Срна: Хотів би, щоб Фесюн був у Шахтарі

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна вважає, що "гірникам" підійшов би голкіпер Колоса Кирило Фесюн.

Про це функціонер розповів в інтерв'ю ТаТоТаке

"Фесюн — хороший воротар. Дуже гарний потенціал, великий потенціал, і я дуже сильно хотів би, щоб він був у Шахтарі", — сказав Срна.

У сезоні-2023/24 Фесюн відіграв 29 матчів, у 12 з яких відстояв на нуль.

Раніше з'явилася інформація, що клуби домовилися про трансфер гравця, і Кирило вже пройшов медогляд у Шахтарі.

Також повідомлялося, що Фесюн потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів.