Джерело - Профутбол Digital.
Український голкіпер Колоса Кирило Фесюн завершує перехід у донецький Шахтар.
Про це повідомляє Профутбол Digital.
Клуби домовилися про трансфер гравця. Перехід відбудеться у літнє трансферне вікно. Зазначається, що гравець вже пройшов медогляд у донецькому клубі.
За інформацією ТаТоТаке, на початку року Кирило підписав новий контракт з ковалівцями, в якому були прописані відступні в розмірі 3 млн доларів, які запропонував Шахтар.
21-річний голкіпер став гравцем Колоса у 2021 році. У поточному сезоні відіграв 19 матчів, в яких пропустив 14 голів. Чинний контракт Фесюна розрахований до 2026 року.
Напередодні з`явилась інформація, що Кирило потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів.
Нагадаємо, у 20 турі УПЛ клуб з Ковалівки поступився донецькому Шахтарю (2:3).