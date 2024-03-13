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Шахтар виділить 3 млн доларів на трансфер голкіпера Колоса

Сьогодні 13:16 126 0
Шахтар виділить 3 млн доларів на трансфер голкіпера Колоса
#Колос, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк

Джерело - Профутбол Digital.

Український голкіпер Колоса Кирило Фесюн завершує перехід у донецький Шахтар.

Про це повідомляє Профутбол Digital.

Клуби домовилися про трансфер гравця. Перехід відбудеться у літнє трансферне вікно. Зазначається, що гравець вже пройшов медогляд у донецькому клубі.

За інформацією ТаТоТаке, на початку року Кирило підписав новий контракт з ковалівцями, в якому були прописані відступні в розмірі 3 млн доларів, які запропонував Шахтар.

21-річний голкіпер став гравцем Колоса у 2021 році. У поточному сезоні відіграв 19 матчів, в яких пропустив 14 голів. Чинний контракт Фесюна розрахований до 2026 року.

Напередодні з`явилась інформація, що Кирило потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів.

Нагадаємо, у 20 турі УПЛ клуб з Ковалівки поступився донецькому Шахтарю (2:3).

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