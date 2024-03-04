Гравця Колоса переглядали скаути АПЛ та Бундесліги

Голкіпер Колоса Кирило Фесюн потрапив у сферу інтересів європейських клубів.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

У цьому сезоні воротар відіграв 10 матчів "на нуль".

"В минулому турі, на одному з матчів УПЛ (Верес - Колос - прим.), були скаути двох клубів. Один – з АПЛ, і другий...

Тут я не остаточно впевнений, але сказали мені, що Німеччина. Клуби Бундесліги та АПЛ, які дивилися на конкретного воротаря.

Мені сказали, що Фесюна не попередили, і це правильно", — сказав Співаковський.