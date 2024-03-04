Гравця Колоса переглядали скаути АПЛ та Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Колоса Кирило Фесюн потрапив у сферу інтересів європейських клубів.
Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
У цьому сезоні воротар відіграв 10 матчів "на нуль".
"В минулому турі, на одному з матчів УПЛ (Верес - Колос - прим.), були скаути двох клубів. Один – з АПЛ, і другий...
Тут я не остаточно впевнений, але сказали мені, що Німеччина. Клуби Бундесліги та АПЛ, які дивилися на конкретного воротаря.
Мені сказали, що Фесюна не попередили, і це правильно", — сказав Співаковський.
21-річний голкіпер став гравцем Колоса у 2021 році. У поточному сезоні відіграв 18 матчів, в яких пропустив 11 голів. Чинний контракт Фесюна розрахований до 2026 року.
Нагадаємо, Рух у 19 турі УПЛ на виїзді мінімально обіграв Колос. Єдиний гол у матчі забив Олексій Сич.