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Гравця Колоса переглядали скаути АПЛ та Бундесліги

Сьогодні 11:33 146 0
Гравця Колоса переглядали скаути АПЛ та Бундесліги
#Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Колоса Кирило Фесюн потрапив у сферу інтересів європейських клубів.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

У цьому сезоні воротар відіграв 10 матчів "на нуль".

"В минулому турі, на одному з матчів УПЛ (Верес - Колос - прим.), були скаути двох клубів. Один – з АПЛ, і другий...

Тут я не остаточно впевнений, але сказали мені, що Німеччина. Клуби Бундесліги та АПЛ, які дивилися на конкретного воротаря.

Мені сказали, що Фесюна не попередили, і це правильно", — сказав Співаковський.

21-річний голкіпер став гравцем Колоса у 2021 році. У поточному сезоні відіграв 18 матчів, в яких пропустив 11 голів. Чинний контракт Фесюна розрахований до 2026 року.

Нагадаємо, Рух у 19 турі УПЛ на виїзді мінімально обіграв Колос. Єдиний гол у матчі забив Олексій Сич. 

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