Шандрук – про нічию Вереса та Олександрії: Почуваюся спустошеним

Володимир Максименко — 20 жовтня 2025, 17:50
Олег Шандрук
Верес Рівне

Головний тренер Вереса Олег Шандрук висловився про втрату перемоги командою в матчі з Олександрією у межах УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба рівнян.

"Звичайно, я незадоволений. Почуваюся спустошеним, як і вся команда. Думаю, і у вболівальників відчуття після гри схожі. На жаль, сьогодні без перемоги. Можливо, знайдемо втрачені сьогодні очки у кінцівці одного з наступних матчів.
Щодо закономірності саме такого результату – можливо, він десь відповідає тому, що відбувалося на полі. Можливо. Але ще раз повторюся, ми все ж таки перемагали по ходу гри й в компенсований час втратили цю перемогу. Тому є певний неприємний осад", – розповів Шандрук.

Також фахівець прокоментував заміну Романа Гончаренка по перерві.

"Він ще до гри відчував дискомфорт у м'язі. Готувався до матчу через біль. Ми ризикнули, довірили йому місце у старті. Але в перерві вирішили все ж його замінити. В тому числі, щоб не втратити слот через ймовірну вимушену заміну", – поділився наставник Вереса.

За підсумками гри команди залишились на сусідніх позиціях у турнірній таблиці УПЛ – Верес на 12-й, а Олександрія рядком нижче. Суперники мають по 9 та 8 очок відповідно. 

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "містян" Кирило Нестеренко.

